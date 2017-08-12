В Ижевске проходит профилактическое мероприятие «Детское автокресло»

Опубликована: Сегодня 16:50

фото: News.vdv-s.ru
В Ижевске стартовало профилактическое мероприятие «Детское автокресло». С 10 по 20 августа 2017 года в целях профилактики совершения ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров будут проведены рейдовые мероприятия по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей в салоне транспортного средства.

Отдел ГИБДД УМВД России по Ижевску напоминает, что согласно Правилам дорожного движения перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Пассажиров в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) разрешается перевозить как в автокресле, так и пристегнутыми ремнями безопасности. На переднем сиденье легкового автомобиля ребенок может находиться только в детском удерживающем устройстве.

Правила дорожного движения запрещают перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

За нарушение правил перевозки в соответствии с частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 3 тыс рублей.
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