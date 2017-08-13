Спасенная на Восточном Саяне жительница Ижевска умерла в больнице Иркутска

Опубликована: Сегодня 12:54

В больнице Иркутска умерла 29-летняя ижевчанка Екатерина Яковлева. В больницу она попала после своего последнего похода в горы в Восточный Саян.

Девушка сорвалась с 20-метрового обрыва. Она 4 дня готовила себе еду, ходила за водой со сломанной ногой и подавала свистком сигналы. Врачи, осмотрев Екатерину, эвакуированную спасателями МЧС, давали хорошие прогнозы, но у девушки оторвался тромб.

Ранее Екатерина Яковлева 5 лет она ходила в одиночные походы в горы и покорила Южный Урал, Хамар-Дабан в южном Прибайкалье, Восточный Саян.

В последнем походе с девушкой случилась беда, но даже после неудачного похода Екатерина была уверена, что обязательно вернется в горы.



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