Полиция Ижевска ищет родных мальчика, оказавшегося в реанимации после ДТП

Опубликована: Сегодня 13:33

Фото: Управление ГИБДД Удмуртии.
Правоохранители разыскивают родных ребенка, попавшего под колеса авто.

Накануне в Ижевске на улице Союзной водитель «Деу Нексии» сбил женщину лет 50 и мальчика 10-12 лет. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Ребенок попал в реанимацию. 

Информагентству «Сусанин» руководитель первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин рассказал, что авария произошла у ТК «Метро» вечером накануне, 12 августа: «Мы устанавливаем его личность. Пока родных найти не удалось.»

У мальчика с русыми волосами с собой была спортивная сумка, белый сотовый телефон. Тех, кому известна его личность, просят обратиться в ГИБДД по телефонам 415-700 и 415-701, передав информацию для следователя Ахуновой.



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