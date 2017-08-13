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Полиция Ижевска ищет родных мальчика, оказавшегося в реанимации после ДТП
Опубликована: Сегодня 13:33 Правоохранители разыскивают родных ребенка, попавшего под колеса авто.
Накануне в Ижевске на улице Союзной водитель «Деу Нексии» сбил женщину лет 50 и мальчика 10-12 лет. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Ребенок попал в реанимацию.
Информагентству «Сусанин» руководитель первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин рассказал, что авария произошла у ТК «Метро» вечером накануне, 12 августа: «Мы устанавливаем его личность. Пока родных найти не удалось.»
У мальчика с русыми волосами с собой была спортивная сумка, белый сотовый телефон. Тех, кому известна его личность, просят обратиться в ГИБДД по телефонам 415-700 и 415-701, передав информацию для следователя Ахуновой.
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