Сухая и теплая погода ожидается на этой неделе в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: Mos.news фото: Mos.news

«Впереди - череда прекрасных, спокойных дней с теплой, сухой погодой. Жары не будет, а очень мягкое тепло и в основном отсутствие осадков », - написала Шумихина. По её словам, дожди в Удмуртии возможны только в среду, 16 августа.