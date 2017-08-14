Сухая и теплая погода ожидается на этой неделе в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: Mos.news
Сухая и теплая погода ожидается на этой неделе в в Удмуртии. Об этом сообщила на своей странице в соцсети Facebook руководитель отдела метеопрогнозов Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина.

«Впереди - череда прекрасных, спокойных дней с теплой, сухой погодой. Жары не будет, а очень мягкое тепло и в основном отсутствие осадков », - написала Шумихина. По её словам, дожди в Удмуртии возможны только в среду, 16 августа.
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