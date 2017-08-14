В Удмуртии бомж украл у таксиста 250 тыс рублей и автомобиль

Опубликована: Сегодня 09:42 В Завьяловском районе по подозрению в мошенничестве задержан 36-летний неработающий бомж. В марте 2017 года мужчина путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом возврата несуществующего долга похитил у водителя такси 250 тыс рублей и автомобиль «Дэу Нексия». По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело, максимальное наказание - лишение свободы на срок до 6 лет.

Кроме того, полицейские установили причастность подозреваемого к краже, совершенной в июле текущего года в деревне Пирогово. Злоумышленник, находясь в автомобиле «Рено Логан», тайно похитил у водителя такси мобильный телефон.

В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания. Полицейскими устанавливается его причастность к совершению других преступлений.



Загрузка...
Теги
фестиваль образование Дмитрий Медведев выборы свадьба конкурс спортсмен медицина безопасность здоровье Новый год/Рождество бизнес промышленность молодежь СКП дороги Александр Волков музыка Завьялово ремонт ДТП Балезино Игра МВД США Владимир Путин ГЖД Госсовет УР самолет творчество Голливуд суд торговля прокуратура долг занятость армия Малая Пурга СМИ Ижевск банк Глазов животные Интернет финансы строительство выставка Ижавто семья ГИБДД физкультура хоккей преступление Украина алкоголь религия МЧС технологии оружие рейтинг туризм лес Ува транспорт траур зоопарк пенсия пристав вода терроризм школа правительство бюджет ЖКХ кино наркотики мода депутат видео Сарапул Россия футбол телевидение Воткинск полиция пожар убийство Можга праздник погода ветеран ИжГТУ дети звезда инвалид природа розыск Москва Удмуртия штраф
Все теги
Яндекс.Погода