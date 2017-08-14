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В Удмуртии бомж украл у таксиста 250 тыс рублей и автомобиль
Опубликована: Сегодня 09:42 В Завьяловском районе по подозрению в мошенничестве задержан 36-летний неработающий бомж. В марте 2017 года мужчина путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом возврата несуществующего долга похитил у водителя такси 250 тыс рублей и автомобиль «Дэу Нексия». По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело, максимальное наказание - лишение свободы на срок до 6 лет.
Кроме того, полицейские установили причастность подозреваемого к краже, совершенной в июле текущего года в деревне Пирогово. Злоумышленник, находясь в автомобиле «Рено Логан», тайно похитил у водителя такси мобильный телефон.
В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания. Полицейскими устанавливается его причастность к совершению других преступлений.
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