В Удмуртии бомж украл у таксиста 250 тыс рублей и автомобиль

Опубликована: Сегодня 09:42

Кроме того, полицейские установили причастность подозреваемого к краже, совершенной в июле текущего года в деревне Пирогово. Злоумышленник, находясь в автомобиле «Рено Логан», тайно похитил у водителя такси мобильный телефон.В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания. Полицейскими устанавливается его причастность к совершению других преступлений.