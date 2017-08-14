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В разливе нефтепродуктов в лесу под Ижевском виновно ООО «Гарант Транс»
Опубликована: Сегодня 10:51 Разлив нефтепродуктов в лесу под Ижевском произошел по вине ООО «Гарант Транс», пишет информагентство «Сусанин». Как сообщил на аппаратном совещании органов госвласти в понедельник, 14 августа, руководитель ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин, устранение всех нарушений компания возьмет на себя.
«Разлив нефтепродуктов совершил «Гарант Транс», он сам сообщил, и сейчас силами предприятия происходит устранение данного разлива», - сказал Фомин.
Напомним, что о сливе нефтепродуктов в лесу сообщили местные жители в группе «Ижевск Онлайн». По данному факту следователи начали проверку.
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