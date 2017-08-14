Молоденькие девушки промышляли кражами в ижевском кафе

Опубликована: Сегодня 11:38



фото: Liveorganic.ru фото: Liveorganic.ru

Спустя несколько часов в этом же кафе было совершено еще одно преступление: у другого гостя кафе пропали 17 тыс рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемая - 20-летняя безработная жительница Ижевска - была задержана. До решения суда ее также отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.