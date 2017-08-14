Молоденькие девушки промышляли кражами в ижевском кафе

Опубликована: Сегодня 11:38

фото: Liveorganic.ru
С разницей лишь в несколько часов в кафе на ул. Красноармейская произошли две кражи. Ночью 10 июня у посетителя кафе из кармана одежды был тайно похищен «Айфон» стоимостью 20 тыс рублей. Подозрение пало на ранее судимую 19-летнюю ижевчанку. Ее задержали, похищенное имущество изъяли. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Спустя несколько часов в этом же кафе было совершено еще одно преступление: у другого гостя кафе пропали 17 тыс рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемая - 20-летняя безработная жительница Ижевска - была задержана. До решения суда ее также отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.



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