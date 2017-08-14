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Няня из Воронежа успокаивает детей порнофильмами
Опубликована: Сегодня 13:03 Няня из Воронежа успокаивает детей, демонстрируя им фильмы для взрослых. После того, как она поделилась в соцсетях своим опытом работы, Следственный комитет области начал доследственную проверку. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает Politexpert.
Женщина рассказала, что работает няней в нескольких семьях на протяжении более десяти лет, и на качество ее услуг еще никто не пожаловался. Секрет успеха «педагога» кроется, по ее словам, в том, что она успокаивает плачущих и капризничающих детей с помощью видеороликов пикантного содержания.
Эти откровения спровоцировали настоящий скандал. Правоохранители заинтересовались трудовой деятельностью женщины, которая призналась, что ей нисколько не стыдно за то, что когда малыши начинают хулиганить или злиться, она включает фильмы для взрослых и «идет заниматься своими делами».