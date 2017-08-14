Няня из Воронежа успокаивает детей порнофильмами

Опубликована: Сегодня 13:03



фото: Capture.ovk-service.ru фото: Capture.ovk-service.ru

Женщина рассказала, что работает няней в нескольких семьях на протяжении более десяти лет, и на качество ее услуг еще никто не пожаловался. Секрет успеха «педагога» кроется, по ее словам, в том, что она успокаивает плачущих и капризничающих детей с помощью видеороликов пикантного содержания.Эти откровения спровоцировали настоящий скандал. Правоохранители заинтересовались трудовой деятельностью женщины, которая призналась, что ей нисколько не стыдно за то, что когда малыши начинают хулиганить или злиться, она включает фильмы для взрослых и «идет заниматься своими делами».