Алкозаводы Удмуртии увеличили производство на 39%

Опубликована: Сегодня 14:44

фото: 1vk.ru
За первую половину 2017 года заводами-производителями Удмуртии выпущено 1 276 тыс. декалитров спиртных напитков, что больше показателей прошлого года на 358 тыс. декалитров (139 %). Об этом в понедельник со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и торговли региона сообщает информагентство «Сусанин».

По данным ведомства, за это время произведено 354 тыс. декалитров (дкл) этилового спирта, что больше, чем в 2016 году на 2 тыс. дкл (101 %); пива - 878 тыс. дкл, меньше на 90 тыс. дкл (91 %).

Рост объемов производства спиртных напитков в республике привел к увеличению уплаты акцизов в бюджеты. В январе-июне 2017 года заводами всего уплачено акцизов - 2 млрд 832 млн рублей, 138 % к соответствующему периоду 2016 года. В том числе в республиканский бюджет поступило 1 млрд 240 млн рублей, 133 % к такому же периоду прошлого года



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