|
Ученые посчитали, сколько людей погибнет в ядерной войне
Опубликована: Сегодня 15:37 Более 500 млн человек погибнут за первые три недели в случае начала ядерной войны. Расчет произвел специалист по визуальным данным Нейл Хэллоран.
Хэллоран представил видео, в котором обосновал расчет. Как пишет портал «Ура.ру», специалист сравнил ядерный потенциал, а также миротворческие усилия ряда государств. Кроме того, Хэллоран представил общие расчеты того, как менялась численность населения во всем мире в течение всего XX века.
Научный сотрудник Восточного факультета СПбГУ, политолог Ирина Ланцова заявила «Национальной службе новостей», что США и КНДР находятся в одном шаге от начала вооруженного противостояния. «Ситуация развивается по спирали, по принципу домино: один толкает другого. Но Соединенные Штаты не очень заинтересованы в том, чтобы палить по Северной Корее ядерным оружием. Главное для них — с помощью ракет разрушить имеющуюся в КНДР инфраструктуру, связанную с ядерным потенциалом», — считает политолог. Ланцова также напомнила, что КНДР заявляет лишь об ответных действиях и не собирается наносить удар первой.
Пентагон разработал план превентивного удара по КНДР с помощью бомбардировщиков Rockwell B-1 Lancer. Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее «огнём и яростью» в случае опасности для американских территорий.
Загрузка...