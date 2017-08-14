Минимум над четырьмя дошкольницами надругался пенсионер-педофил в Ижевске

Опубликована: Сегодня 16:50



фото: Om1.ru фото: Om1.ru

Обвиняемый работал сантехником в одной из местных больниц. С июня 2016 года по август 2017 года в одном из дворов Ленинского района он знакомился с девочками в возрасте 6-7 лет и путем уговоров и предложений заманивал их к себе в квартиру. Здесь на протяжении года мужчина неоднократно совершал в отношении девочек действия сексуального характера, пользуясь их беспомощным состоянием в силу малолетнего возраста. При этом детям совершение сексуального насилия предлагалось денежное вознаграждение. Правоохранители узнали о происходящем после того, как одна из девочек рассказала о происходящем родителям.В отношении четырех потерпевших девочек назначены судебно-медицинские экспертизы, в отношении обвиняемого – судебно-психиатрическая. Выяснилось, что злоумышленник совершал подобные действия в отношении еще нескольких детей. В настоящее время эта информация проверяется, устанавливаются всех обстоятельства произошедшего.Обвиняемый заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.