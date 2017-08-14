Американские социологи выяснили, что политику Путина поддерживают русскоязычные в СНГ

Опубликована: Сегодня 17:56





Исследователи из американского Pew Research Center, занимающегося изучением общественного мнения, провели опросы в Латвии, Эстонии и на Украине, где проживает наибольшее число представителей русской диаспоры. Респондентам задавали вопросы о балансе сил России и Запада, «агрессии» Москвы и обязанностях России по защите этнических русских, проживающих за пределами РФ.

Русскоязычные респонденты в Прибалтике и на Украине считают, что Москва обязана защищать их интересы, говорится в исследовании: «Этнические русские, по сравнению с остальным населением, более склонны считать, что Россия обязана защищать русских, проживающих в других странах.» Об этом сообщает RT.

В Эстонии доля русскоязычного населения, разделяющего это убеждение, втрое больше, чем среди людей других национальностей (76% против 23%). Сильная Россия необходима, чтобы уравновешивать собой Запад - так считают 71%, 64% и 42% русскоговорящего населения Эстонии, Латвии и Украины. При этом 34% этнических русских в Эстонии, 28% в Латвии и 1% на Украине недовольны ситуацией в стране проживания.

Специалисты Pew Research изучали не только настроения русскоязычных меньшинств стран СНГ — затрагивались также вопросы отношения респондентов из 37 стран к президенту России Владимиру Путину и главе США Дональду Трампу.



В июне 2017 года в центре исследовали отношение россиян к своему лидеру. 87% респондентов одобряют политику российского президента, а 59% считают, что Россия стала играть более важную роль на международной арене. Исследователи пишут: «Спустя более 20 лет после обретения независимости этими государствами (Эстонией, Латвией и Украиной. — RT) значительная доля русскоязычных жителей Эстонии (32%) и Латвии (24%) признались, что не воспринимают себя как граждане этих стран.»

В центре также интересовались отношением жителей бывших советских республик к распаду СССР и фигуре Сталина. Согласно результатам опроса, большинство населения России, Грузии, Армении и Молдавии положительно относится к Сталину.

В 2011 году в Pew Research изучали мнение россиян, украинцев и литовцев о переменах в политической и экономической системах стран после распада СССР. По данным опроса, за 20 лет взгляды респондентов существенно изменились. В 1991 году 72% опрошенных на Украине, 75% — в Литве и 61% — в России одобряли переход к многопартийной системе, однако в 2011 году количество довольных переменами составило 35% на Украине, 52% — в Литве, 50% — в России.

Наблюдатели полагают, что Соединённые Штаты ищут подход к русскоговорящему населению Прибалтики. Госдеп США планирует выделить деньги на финансирование «независимых СМИ» в Латвии, Эстонии и Литве с целью создания «привлекательного русскоязычного контента».



Ранее депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин рассказал RT, что ситуация с русскоязычными СМИ в Латвии «очень плохая»:«У нас было достаточно много местных теле- и радиоканалов, газет, выходящих на русском языке последние 20 лет. Сейчас же почти все печатные издания в Риге умерли, кроме одной ежедневной газеты «Сегодня», у которой тоже тяжёлая ситуация и с финансами, и с кадрами. Телевизионных русскоязычных каналов практически нет, если не считать совсем маленьких, региональных.»



Помимо финансирования независимых СМИ в бывших советских республиках, в частности на Украине, в Белоруссии и Молдавии, под руководством Вашингтона осуществляют вещание «Голос Америки» и «Радио Свобода», которые также нацелены на русскоязычную аудиторию.

По мнению политолога Александра Асафова, необходимо обращать внимание на то, кто проводит исследование, чтобы понять цели. Политолог отметил, что специалистов центра фактически не интересует отношение к России рядовых американцев, так как оно неприятно для определённой части политического истеблишмента США: «В данном случае это часть общей программы по демонизации всего русского, которая показывает, что на самом деле русские, являющиеся гражданами других стран, тоже плохие и хотят вернуть Сталина, им нравится сильная Россия, которая должна защищать их права, подразумевая нарушение суверенитета других стран.»

Политолог Николай Шлямин также считает, что проведённый Pew Research опрос можно использовать в информационной борьбе против России.