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Павел Дуров запускает в социальных сетях флешмоб подражания Владимиру Путину
Опубликована: Сегодня 09:45 Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров предложил пользователям социальных сетей присоединиться к флешмобу #PutinShirtlessChallenge, подражая в этом президенту России Владимиру Путину.
Дуров написал о своей идее в своем Instagram - он предложил снять верхнюю часть одежды и сделать фотографию.
«Если ты россиянин, ты должен принять участие в #PutinShirtlessChallenge. Два правила – никакого фотошопа и никакого пампинга. В противном случае — ты не «альфа», — написал Дуров.
Похоже, что Дуров вдохновился фотографиями Президента России с рыбалки. Напомним, что недавно в прессе появились фотографии с обнаженным торсом Путина из Сибири, где президент во время краткого отпуска рыбачил и загорал.
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