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Нападающий Сергей Лапин приехал выступать за хоккейный клуб "Ижсталь"
Опубликована: Сегодня 10:26 В «Ижсталь» из череповецкой «Северстали» приехал нападающий Сергей Лапин.
Пресс-служба «сталеваров» сообщила, что в прошлом сезоне хоккеист провел 5 игр за «сталеваров».
Отметим, что голами и передачами игрок не отметился, но продемонстрировал показатель полезности «+5». Также Лапин сыграл в 20 матчах в Континентальной хоккейной лиге. Так за «Северсталь» он забил один гол и отдал голевую передачу.
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