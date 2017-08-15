Нападающий Сергей Лапин приехал выступать за хоккейный клуб "Ижсталь"

Опубликована: Сегодня 10:26

Фото: ИА "Сусанин"
В «Ижсталь» из череповецкой «Северстали» приехал нападающий Сергей Лапин.

Пресс-служба «сталеваров» сообщила, что в прошлом сезоне хоккеист провел 5 игр за «сталеваров».

Отметим, что голами и передачами игрок не отметился, но продемонстрировал показатель полезности «+5». Также Лапин сыграл в 20 матчах в Континентальной хоккейной лиге. Так за «Северсталь» он забил один гол и отдал голевую передачу.



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