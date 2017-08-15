Нападающий Сергей Лапин приехал выступать за хоккейный клуб "Ижсталь"

Опубликована: Сегодня 10:26



Фото: ИА "Сусанин" Фото: ИА "Сусанин"

Пресс-служба «сталеваров» сообщила, что в прошлом сезоне хоккеист провел 5 игр за «сталеваров».Отметим, что голами и передачами игрок не отметился, но продемонстрировал показатель полезности «+5». Также Лапин сыграл в 20 матчах в Континентальной хоккейной лиге. Так за «Северсталь» он забил один гол и отдал голевую передачу.