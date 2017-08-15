На месте бывшего военного госпиталя построят жилой дом

Опубликована: Сегодня 11:05

Фото: информагентство "Сусанин"
Участок под бывшим военным госпиталем на улице Лихвинцева у республиканского призывного пункта в Ижевске продадут под жилую застройку.

Глава Ижевска Юрий Тюрин рассказал об этом во время встречи с работниками "Ижевского радиозавода": "Изначально были идеи его отремонтировать, перепрофилировать, но, к сожалению, экспертиза показала, что дешевле его снести и построить новое здание.  Будем считать, что в этом году мы с этим зданием разберемся. Участок отдадут под застройку. Там будет жилое здание".

По словам мэра, в этом году участок уже выставляли на торги под застройку. Но из-за слишком высокой цены торги не состоялись. Следующие будут 17 августа, властями уже проведены переговоры с рядом застройщиков и они проявили интерес к этому месту.
Загрузка...
Теги
розыск траур суд наркотики Интернет религия МВД рейтинг промышленность Глазов Удмуртия правительство Можга футбол Сарапул семья банк ГЖД Игра Москва МЧС безопасность Александр Волков ремонт Голливуд лес Украина преступление ГИБДД конкурс самолет ветеран здоровье хоккей Дмитрий Медведев финансы Ижавто Россия строительство Воткинск дороги ЖКХ армия выборы убийство СМИ пристав Госсовет УР телевидение терроризм штраф зоопарк кино Владимир Путин алкоголь физкультура молодежь инвалид медицина оружие торговля Малая Пурга школа творчество животные Ижевск туризм дети мода звезда СКП свадьба прокуратура депутат фестиваль Балезино долг праздник пенсия вода технологии Завьялово Ува природа образование бюджет музыка погода США ДТП транспорт пожар занятость выставка ИжГТУ видео полиция Новый год/Рождество бизнес спортсмен
Все теги
Яндекс.Погода