На месте бывшего военного госпиталя построят жилой дом

Опубликована: Сегодня 11:05



Фото: информагентство "Сусанин" Фото: информагентство "Сусанин"

Глава Ижевска Юрий Тюрин рассказал об этом во время встречи с работниками "Ижевского радиозавода": "Изначально были идеи его отремонтировать, перепрофилировать, но, к сожалению, экспертиза показала, что дешевле его снести и построить новое здание. Будем считать, что в этом году мы с этим зданием разберемся. Участок отдадут под застройку. Там будет жилое здание".По словам мэра, в этом году участок уже выставляли на торги под застройку. Но из-за слишком высокой цены торги не состоялись. Следующие будут 17 августа, властями уже проведены переговоры с рядом застройщиков и они проявили интерес к этому месту.