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На глубине 310 метров рудника "Мир" прекратили поиск пропавших шахтеров
Опубликована: Сегодня 11:51 На руднике «Мир» в Якутии, где произошло обрушение, прекратили искать четырех из восьми заблокированных шахтеров.
Компания «Алроса» сообщила, что поиск пропавших на горизонте -310 метров невозможен из-за подтопления на уровне более метра. Ситуация на этом уровне напрямую несет угрозу жизни спасателей.
По данным оперативного штаба по ликвидации аварии, горняки предположительно находились именно на этом уровне шахты. Об этом свидетельствуют данные электронных меток, которые устанавливаются в шлемы.
Руководство штаба намерено сообщить родственникам о прекращении поисков. Помимо этого отмечается, что спасательная операция продолжается на горизонте -210 метров, где могут находиться еще четверо шахтеров. Спасатели ведут разбор завалов, сообщает информагентство "Сусанин".
На место аварии с официальным визитом прибыл полномочный представитель Президента России в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, который сообщил что шахтеров будут искать настолько, насколько это будет возможным.
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