Аварийных домов в Удмуртии стало почти на 20% меньше после ревизии

Опубликована: Сегодня 12:45



Фото: Информагентство "Сусанин" Фото: Информагентство "Сусанин"

И.о. министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики Иван Маринин рассказал, что ревизия аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года, показала, что местные администрации принимали решения о признании домов аварийными без заключения специализированных организаций. И если раньше таким жильём был признан 721 дом, то сейчас эта цифра снизилась до 591.Выступление Маринина приводит пресс-служба главы и правительства региона. И.о. министра рассказал, что 1 сентября подходит к завершению очередной этап федеральной программы переселения граждан из ветхого аварийного жилья (2016-2017 годы). За это время из ветхого жилья должно быть расселено 2330 человек. Основная масса муниципалитетов сдают новые дома и приобретают помещения для переселения граждан в августе текущего года.Но на 11 августа 2017 года переселено 803 человека. 4 района - Алнашский, Кезский, Камбарский и Увинский - уже полностью завершили все мероприятия по программе.Сорвать сроки переселения граждан из ветхого жилья могут Ижевск, Глазов, Воткинск, Завьяловский и Глазовский район, так как в них заключение контактов на приобретение готового жилья запланировано на конец августа.Невыполнение обязательств по строительству двух 24-квартирных домов в Глазове по улице Сибирской (затягивание сроков работ связано с работами по присоединению к сетям газоснабжения) и 106-квартирного дома в Завьяловском районе (из-за проливных дождей затоплена 1 секция дома и работы по отделке помещений были перенесены). Несмотря на это, администрации муниципальных образований заверяют, что все работы будут выполнены до 31 августа.