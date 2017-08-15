В Стамбуле бородатый мужчина стреляет с крыши дома из дробовика

Опубликована: Сегодня 14:05

Фото: информагентство IHA

Вооруженный мужчина открыл стрельбу с крыши одного из домов в районе Эсеньюрт Стамбула. Об этом сообщает информагентство IHA. По предварительным данным, у мужчины помповое ружье.

На появившихся в Сети кадрах видно, что бородатый мужчина средних лет стоит на крыше дома с закинутым за плечо ружьем. Сейчас его призывают слезть с крыши и прекратить стрельбу, пишет РИА Новости

Полиция ведёт переговоры со стрелком. О погибших и пострадавших не сообщается. Но на близлежащих улицах к работ привлечены медики и спасатели.



Загрузка...
Теги
Сарапул самолет животные школа МВД конкурс бизнес Украина религия дети Россия Дмитрий Медведев молодежь преступление погода Александр Волков СМИ телевидение штраф суд ветеран банк кино алкоголь инвалид спортсмен Москва звезда видео правительство образование торговля строительство безопасность долг здоровье рейтинг ГЖД траур выборы зоопарк лес оружие пожар пенсия Ижевск ДТП Интернет Завьялово розыск убийство Воткинск музыка Можга транспорт выставка ГИБДД природа Удмуртия терроризм ЖКХ хоккей армия дороги творчество ремонт США прокуратура Малая Пурга фестиваль Глазов Балезино ИжГТУ футбол пристав полиция медицина бюджет Владимир Путин финансы свадьба туризм семья Новый год/Рождество Госсовет УР Игра физкультура промышленность наркотики занятость Голливуд СКП депутат мода вода МЧС Ува технологии праздник Ижавто
Все теги
Яндекс.Погода