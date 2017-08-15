В Стамбуле бородатый мужчина стреляет с крыши дома из дробовика

Опубликована: Сегодня 14:05



Фото: информагентство IHA Фото: информагентство IHA

Вооруженный мужчина открыл стрельбу с крыши одного из домов в районе Эсеньюрт Стамбула. Об этом сообщает информагентство IHA. По предварительным данным, у мужчины помповое ружье.

На появившихся в Сети кадрах видно, что бородатый мужчина средних лет стоит на крыше дома с закинутым за плечо ружьем. Сейчас его призывают слезть с крыши и прекратить стрельбу, пишет РИА Новости.

Полиция ведёт переговоры со стрелком. О погибших и пострадавших не сообщается. Но на близлежащих улицах к работ привлечены медики и спасатели.