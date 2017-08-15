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На Украине выстрелом в голову убили гражданина России
Опубликована: Сегодня 14:50 Выясняются обстоятельства убийства на Украине 43-летнего жителя города Ачинска Красноярского края. Причиной смерти стало огнестрельное пулевое ранение головы.
Слова официального представителя краевого ГСУ СК Ольги Шаманской приводит РИА Новости: «По предварительной версии следствия, с 13 июля по 2 августа 2016 года гражданин России находился на территории Украины (более точное место следствием не установлено), где неустановленный злоумышленник причинил ему смертельное огнестрельное ранение.»
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России — «Убийство».
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