На Украине выстрелом в голову убили гражданина России

Опубликована: Сегодня 14:50

Выясняются обстоятельства убийства на Украине 43-летнего жителя города Ачинска Красноярского края. Причиной смерти стало огнестрельное пулевое ранение головы.

Слова официального представителя краевого ГСУ СК Ольги Шаманской приводит РИА Новости: «По предварительной версии следствия, с 13 июля по 2 августа 2016 года гражданин России находился на территории Украины (более точное место следствием не установлено), где неустановленный злоумышленник причинил ему смертельное огнестрельное ранение.»  

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России — «Убийство». 




Загрузка...
Теги
футбол самолет здоровье СМИ физкультура полиция Новый год/Рождество транспорт прокуратура Госсовет УР телевидение безопасность Интернет дороги суд звезда Удмуртия лес ДТП Голливуд видео музыка убийство строительство Малая Пурга Можга школа траур религия преступление ремонт Воткинск погода рейтинг финансы кино МВД Ува розыск семья туризм конкурс Владимир Путин творчество бюджет ветеран молодежь мода Ижевск инвалид природа торговля Украина зоопарк штраф долг США Александр Волков Ижавто Москва пенсия образование животные ГЖД промышленность терроризм армия правительство медицина выборы свадьба Россия алкоголь пристав фестиваль спортсмен Глазов Балезино СКП МЧС ИжГТУ технологии выставка праздник наркотики хоккей дети ЖКХ банк пожар Завьялово вода Дмитрий Медведев бизнес депутат занятость Игра ГИБДД Сарапул оружие
Все теги
Яндекс.Погода