На Украине выстрелом в голову убили гражданина России

Опубликована: Сегодня 14:50





Слова официального представителя краевого ГСУ СК Ольги Шаманской приводит РИА Новости: «По предварительной версии следствия, с 13 июля по 2 августа 2016 года гражданин России находился на территории Украины (более точное место следствием не установлено), где неустановленный злоумышленник причинил ему смертельное огнестрельное ранение.»

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России — «Убийство».