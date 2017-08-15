Московская полиция испытает электромотоциклы "Иж" производства "Концерна "Калашников"

Опубликована: Сегодня 15:25

Концерн «Калашников» представил электромотоциклы «ИЖ» для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции, сообщает пресс-служба предприятия. 

Технику представили сотрудникам московской полиции, которые проведут полноценные тестовые испытания. Гендиректор концерна Алексей Криворучко рассказал не презентации следующее: «Мы представили несколько гражданских разработок Правительству Москвы и ГИБДД, в частности электрические мотоциклы. В ближайшее время мы их передаём на тестовую эксплуатацию. Надеюсь, техника понравится, и все замечания, которые мы получим, оперативно устраним.»

Первые образцы столичной полиции передадут в конце августа. Технику представят и на форуме «Армия — 2017».



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