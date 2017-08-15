Свидельства того, что "пятидневная война" была спровоцирована разведками США и Британии, появились в интернете

Опубликована: Сегодня 15:44





Бывший глава британской разведки МИ-6 Джон Скарлетт раскрыл детали плана, который направлен на развал России. Рен ТВ, приводя эту информацию, ссылается на The Guardian. По сообщению телеканала, статья уже удалена с сайта издания, но доступна в кэше Google.

"Самый проработанный стратегический план США и Великобритании по развалу России за последние несколько лет закончился неудачей", – рассказал Скарлетт в указанной статье. Западные страны якобы планировали развернуть военные и разведывательные базы на территории Южной Осетии после прихода к власти Саакашвили. В дальнейшем планировалось привлечь к дестабилизации обстановки радикальных исламистов.

"К сожалению, война 2008 года в Грузии стала железным кулаком Москвы против нашего самого большого стратегического плана на Кавказе", – поведал экс-глава разведки. По его словам, планировались шаги по организации баз на территории Украины и полный контроль за черноморским побережьем. Если верить статье, представители западных государств рассчитывали на "фиктивную войну" России с Украиной.

При этом он отметил, что Москве удалось успешно преодолеть все расставленные препятствия и обезопасить страну от воздействия Великобритании и США.

При этом эксперты полагают, что это статья размещена в кэшэ фейкового издания, не имеющего отношения к британскому изданию The Guardian. Об этом говорит и адрес статьи, который вызывает сомнения в подлинности.