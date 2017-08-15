Опекунша двоих детей обворовывала их, сдав в центр социального обслуживания в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 17:52

Женщина, которая была опекуном 10-летнего мальчика и 11-летней девочки в связи с потерей кормильца, получала на свой лицевой счет деньги на содержание детей. Ей доставались по 8 500 рублей в месяц на каждого ребенка.

В феврале 2017 года она отправила опекаемых детей в центр социального обслуживания Кизнерского района. Ну а деньги, принадлежащие малолетним - а это 101 648 рублей - похитила.

Прокурор направил в органы следствия. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Прокуратура по УР.



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