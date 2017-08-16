Автор "Игры престолов" Джордж Мартин приехал в Россию и посещает Питер

Опубликована: Сегодня 08:46

Всемирно известный писатель-фантаст Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь Льда и Пламени», экранизированных компанией HBO в виде популярного телесериала «Игра престолов», прогулялся по Выборгу.

Писатель примет участие в Петербургской фантастической ассамблее, которая пройдет с 18 по 20 августа в загородном отеле «Райвола», расположенном в поселке Рощино Ленинградской области.
 
Фотографии писателя появились в Instagram издательства «АСТ», которое проведет еще и автограф-сессия с Джорджем Мартином. Это событие произойдет 17 августа, в 16:00 в книжном магазине «Буквоед» (г. Санкт-Петербург, Невский пр., 46).
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