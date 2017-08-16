Автор "Игры престолов" Джордж Мартин приехал в Россию и посещает Питер

Опубликована: Сегодня 08:46





Всемирно известный писатель-фантаст Джордж Мартин, автор цикла романов «Песнь Льда и Пламени», экранизированных компанией HBO в виде популярного телесериала «Игра престолов», прогулялся по Выборгу.