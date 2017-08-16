﻿Большой автомобильный фестиваль пройдет в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 09:33

19 августа на территории СК «Чекерил» с 11:00 до 15:00 зрителей ждут тест-драйвы, аттракционы, розыгрыши призов, конкурс красоты «Мисс БАФИ», соревнования по автозвуку, выставка необычных автомобилей и многое другое.

Хедлайнером фестиваля станет команда из Казани — Мото-Квадро "BIKE STANT SHOW". В шоу задействованы сложные каскадерские и акробатические трюки на мотоцикле и квадроцикле с применением дыма и пиротехники, где зритель – постоянный участник действия! 

Фестиваль не имеет возрастных ограничений. Кроме того, будут работать точки питания и отдыха.
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