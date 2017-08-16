Из Ижевска вновь стали возможны вылеты в Нижний Новгород и Самару

Опубликована: Сегодня 10:40

С середины августа из Ижевска вновь стали возможны вылеты в Нижний Новгород и Самару. 

Авиакомпания «Оренбуржье» (ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург») будет осуществлять рейсы на двухмоторном современном самолете L-410.

Рейсы в Нижний Новгород выполняются по понедельникам, средам и пятницам. В Самару из Ижевска можно улететь в любой день с понедельника по пятницу.

Кроме того, из столицы Удмуртии самолетом можно улететь в аэропорты Уфы и Екатеринбурга по вторникам, четвергам и субботам.
Загрузка...
Теги
Ижевск Малая Пурга лес животные звезда оружие свадьба физкультура музыка спортсмен Можга Интернет Москва праздник видео ЖКХ хоккей дороги МЧС Глазов строительство телевидение ДТП пожар ГЖД торговля СМИ туризм Александр Волков мода Сарапул зоопарк Игра дети Новый год/Рождество образование депутат фестиваль кино транспорт пристав полиция банк розыск США Ува Россия суд технологии прокуратура армия футбол школа финансы правительство пенсия Балезино Госсовет УР творчество инвалид Воткинск ветеран Украина Завьялово ГИБДД религия бюджет ремонт терроризм самолет вода преступление здоровье ИжГТУ убийство Владимир Путин алкоголь выборы Дмитрий Медведев бизнес природа семья траур Голливуд безопасность МВД Удмуртия рейтинг погода штраф занятость Ижавто наркотики долг конкурс СКП медицина выставка промышленность молодежь
Все теги
Яндекс.Погода