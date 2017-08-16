Опубликована: Сегодня 10:40

С середины августа из Ижевска вновь стали возможны вылеты в Нижний Новгород и Самару.

Авиакомпания «Оренбуржье» (ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург») будет осуществлять рейсы на двухмоторном современном самолете L-410.

Рейсы в Нижний Новгород выполняются по понедельникам, средам и пятницам. В Самару из Ижевска можно улететь в любой день с понедельника по пятницу.

Кроме того, из столицы Удмуртии самолетом можно улететь в аэропорты Уфы и Екатеринбурга по вторникам, четвергам и субботам.