За взятку задержан бывший депутат городской думы Ижевска Дмитрий Ходырев

Опубликована: Сегодня 12:28





Следственный комитет России по Удмуртской Республике возбуждил уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное с вымогательством взятки»). В сообщении пресс-службы ведомства говорится: «В марте текущего года подозреваемый вымогал у одного из подчиненных сотрудников центра взятку в сумме 14 тыс. рублей за общее покровительство по службе.»Еще в марте сотрудник передал ему 7 тыс. рублей. Задержали 44-летнего директора при получении второй части взятки. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом. Ранее сообщалось, что задержать Ходырева могли за финансовые махинации при использовании средств федерального гранта.Наша справка: Дмитрий Ходырев родился в 1973 году в Ижевске. Окончил Ижевский государственный технический университет в 1999 году. С 2001 года являлся руководителем холдинга «Фасад». Ходырев был депутатом Городской думы Ижевска, он возглавляет Федерацию мотоциклетного спорта Удмуртии и центр «Подросток», который занимается оказанием помощи подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации.