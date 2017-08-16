Нелюбовь в Удмуртии: получивший отказ влюбленный трубой забил на смерть телятницу

Опубликована: Сегодня 13:13





Около десяти часов вечера 40-летний обвиняемый пришел на работу к 44-летней женщине и предложил проживать вместе. Получив отказ, мужчина подобрал металлическую трубу и дважды ударил женщину по голове.

После убийства злоумышленник перетащил тело на территорию строящегося объекта и скрылся.

Полицейские и сотрудник Следственного комитета России по Удмуртии, преступление раскрыто в кратчайшие сроки. Злоумышленник задержан и заключён под стражу. Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства совершенного преступления.