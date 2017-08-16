Пожилого пешехода насмерть сбил водитель ВАЗа в Завьяловском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 13:59

Поздно вечером в понедельник на 10-ом километре автодороги Заьявлово-Гольяны, находящейся в Завьяловском районе под колёсами автомобиля погиб 78-летний житель Удмуртской Республики.

Сотрудники республиканского управления ГИБДД сообщили, что около одиннадцати часов вечера 14 августа «ВАЗ-2106» под управлением 28-летнего автолюбителя сбило на пенсионера.

Потерпевший шёл в темноте по проезжей части без светоотражающих элементов, и водитель его фактически не видел. Ошибка стоила пожилому мужчине жизни.


Теги
суд технологии Балезино спортсмен погода ДТП выставка терроризм животные СМИ семья штраф Госсовет УР дороги США Дмитрий Медведев армия зоопарк промышленность звезда ГЖД хоккей инвалид траур депутат Россия бюджет банк Воткинск конкурс Новый год/Рождество Удмуртия телевидение праздник убийство школа Можга физкультура рейтинг ремонт Завьялово Ижевск транспорт фестиваль строительство религия футбол видео мода пенсия МЧС торговля лес Ижавто Интернет Владимир Путин свадьба образование алкоголь правительство бизнес пристав пожар полиция выборы долг финансы вода молодежь медицина музыка занятость ГИБДД ИжГТУ ветеран преступление туризм безопасность оружие розыск ЖКХ Игра творчество прокуратура наркотики Малая Пурга Ува СКП здоровье Москва Глазов Александр Волков Сарапул Украина дети МВД природа Голливуд кино самолет
Все теги
Яндекс.Погода