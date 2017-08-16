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Пожилого пешехода насмерть сбил водитель ВАЗа в Завьяловском районе Удмуртии
Опубликована: Сегодня 13:59
Поздно вечером в понедельник на 10-ом километре автодороги Заьявлово-Гольяны, находящейся в Завьяловском районе под колёсами автомобиля погиб 78-летний житель Удмуртской Республики.
Сотрудники республиканского управления ГИБДД сообщили, что около одиннадцати часов вечера 14 августа «ВАЗ-2106» под управлением 28-летнего автолюбителя сбило на пенсионера.
Потерпевший шёл в темноте по проезжей части без светоотражающих элементов, и водитель его фактически не видел. Ошибка стоила пожилому мужчине жизни.