Православный хоккей: спортсмены из Воткинска могут попасть в эфир канала "Спас"

Опубликована: Сегодня 14:34

Федерация хоккея с мячом России и первый общественный православный телеканал «СПАС» заключили соглашение о сотрудничестве.

На телеканале планируют, что в сезоне 2017/18 годов в эфире появятся матчи Чемпионата России, а также будет создана тематическая передача, посвященная русскому национальному виду хоккея.

В Удмуртии есть команда по хоккею с мячом - это «Знамя» из Воткинска, которая играет во второй по значению лиге, в Высшей. Ведущей в этом виде спорта в России считается Суперлига. 

В России круглосуточный телеканал «СПАС» начал свое вещание 28 июля 2005 года и теперь вещает в 80 городах России, а также на территории Казахстана и Республики Беларусь. Две трети эфирного времени канала отведено общественному вещанию (документалистика, просветительские и образовательные программы), одна треть — православной тематике. Вещание канала осуществляется через операторов спутникового и кабельного вещания России.


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