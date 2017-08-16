Наемные убийцы и их нанимательница из Удмуртии получили серьезные тюремные сроки

Опубликована: Сегодня 15:15





В Удмуртии суд вынес приговор в отношении 25-летней жительницы Ижевска и двух братьев, обвиняемых в убийстве. Женщине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год, братьям назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на полтора года каждому.

Следственный комитет Удмуртии на своем сайте сообщил, женщина наняла 20-ти и 22-летнего братьем для убийства бывшего гражданского мужа. Соучастники придумали предлог для встречи. Потом вывезли потерпевшего в безлюдное место и зарезали, после чего спрятали тело в канализационном колодце, где оно и было обнаружено.



