Наемные убийцы и их нанимательница из Удмуртии получили серьезные тюремные сроки

Опубликована: Сегодня 15:15

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении 25-летней жительницы Ижевска и двух братьев, обвиняемых в убийстве. Женщине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год, братьям назначено наказание в виде 8 лет  лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на полтора года каждому.

Следственный комитет Удмуртии на своем сайте сообщил, женщина наняла 20-ти и 22-летнего братьем для убийства бывшего гражданского мужа. Соучастники придумали предлог для встречи. Потом вывезли потерпевшего в безлюдное место и зарезали, после чего спрятали тело в канализационном колодце, где оно и было обнаружено.




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