Двойня морских котяток родились в зоопарке Ижевска

Опубликована: Сегодня 16:26





Пресс-секретарь Ижевского зоопарка Гульнара Мухаметшина рассказала: «Родились два мальчика. Сейчас они вместе с мамой в вольере. Двойни в природе нечасто встречаются, потому что у морских млекопитающих всегда крупные малыши рождаются.»Зоотехники нашли только четыре подобных случая в мире. Имен у малышей пока нет, а питаются они молоком мамы. Но уже в сентябре их будут приучать к рыбе.