Двойня морских котяток родились в зоопарке Ижевска

Опубликована: Сегодня 16:26

Двойня морских котиков родилась в Ижевском зоопарке. Каждый водоплавающий ребенок весит порядка 10 кг, сообщили корреспонденту информационного агентства «Сусанина».

Пресс-секретарь Ижевского зоопарка Гульнара Мухаметшина рассказала: «Родились два мальчика. Сейчас они вместе с мамой в вольере. Двойни в природе нечасто встречаются, потому что у морских млекопитающих всегда крупные малыши рождаются.» 

Зоотехники нашли только четыре подобных случая в мире. Имен у малышей пока нет, а питаются они молоком мамы. Но уже в сентябре их будут приучать к рыбе.
Загрузка...
Теги
торговля физкультура самолет праздник выборы природа Ижевск Воткинск алкоголь животные Балезино погода фестиваль бюджет МВД США Россия свадьба розыск ГИБДД полиция безопасность транспорт мода занятость семья выставка МЧС штраф ЖКХ музыка Новый год/Рождество долг дороги пожар Москва кино инвалид телевидение СКП оружие правительство школа Украина ГЖД Игра Александр Волков технологии творчество образование армия ИжГТУ строительство хоккей Голливуд наркотики Интернет Ува спортсмен ДТП Глазов Сарапул суд пенсия рейтинг Можга СМИ Ижавто Завьялово видео пристав промышленность религия прокуратура здоровье дети вода ремонт Владимир Путин Дмитрий Медведев траур звезда молодежь лес футбол преступление Удмуртия убийство туризм конкурс терроризм финансы Госсовет УР Малая Пурга медицина банк ветеран зоопарк депутат бизнес
Все теги
Яндекс.Погода