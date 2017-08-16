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Двойня морских котяток родились в зоопарке Ижевска
Опубликована: Сегодня 16:26 Двойня морских котиков родилась в Ижевском зоопарке. Каждый водоплавающий ребенок весит порядка 10 кг, сообщили корреспонденту информационного агентства «Сусанина».
Пресс-секретарь Ижевского зоопарка Гульнара Мухаметшина рассказала: «Родились два мальчика. Сейчас они вместе с мамой в вольере. Двойни в природе нечасто встречаются, потому что у морских млекопитающих всегда крупные малыши рождаются.»
Зоотехники нашли только четыре подобных случая в мире. Имен у малышей пока нет, а питаются они молоком мамы. Но уже в сентябре их будут приучать к рыбе.
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