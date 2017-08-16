Ребенок погиб в одной из двух серьезных аварии на дороге Ижевск - Сарапул

Опубликована: Сегодня 17:39 В серьезной аварии, которая произошла на 36 км трассы Ижевск – Сарапул, погиб ребенок и серьезные травмы получили пассажиры и водители, сообщает информационное агентство «Сусанин» со ссылкой на начальника 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамина Вычужанина.

Сообщение об аварии поступило в 16:57. На дороге столкнулись «Митсубиси» и «Киа Рио», один из автомобилей от удара съехал в кювет. Возле места ДТП свидетели увидели скопление машин скорой помощи, полиции и спасателей.

Еще одно ДТП случилось на другом отрезке сарапульского тракта. Очевидцы сообщили в группе ИГГС Вконтакте, что лоб в лоб столкнулись Лада Ларгус и ВАЗ-2107.

Подробности аварий выясняются.


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