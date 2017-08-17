Как следует врежет битой на Кубке мира Владимир Чуприков из Глазова

Опубликована: Сегодня 08:56

Владимир Чуприков их Глазова отправится в Москву на проходящий с 19 по 26 августа Кубок Мира и «Открытый Кубок Москвы по городошному спорту посвященный празднованию 870-летия Москвы». 

Среди участников соревнований – спортсмены из России, Республики Беларусь, Эстонии, Германии, Финляндии, Молдовы, Израиля, Казахстана, Кыргызстана и других стран. 

Участие в соревнованиях примет и глазовчанин, чемпион ПФО и серебряный призер первенства России Владимир Чуприков. 


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