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Как следует врежет битой на Кубке мира Владимир Чуприков из Глазова
Опубликована: Сегодня 08:56 Владимир Чуприков их Глазова отправится в Москву на проходящий с 19 по 26 августа Кубок Мира и «Открытый Кубок Москвы по городошному спорту посвященный празднованию 870-летия Москвы».
Среди участников соревнований – спортсмены из России, Республики Беларусь, Эстонии, Германии, Финляндии, Молдовы, Израиля, Казахстана, Кыргызстана и других стран.
Участие в соревнованиях примет и глазовчанин, чемпион ПФО и серебряный призер первенства России Владимир Чуприков.