Как следует врежет битой на Кубке мира Владимир Чуприков из Глазова

Опубликована: Сегодня 08:56





Среди участников соревнований – спортсмены из России, Республики Беларусь, Эстонии, Германии, Финляндии, Молдовы, Израиля, Казахстана, Кыргызстана и других стран.Участие в соревнованиях примет и глазовчанин, чемпион ПФО и серебряный призер первенства России Владимир Чуприков.