Удмуртстат сообщил о подорожании шлифованного риса, сосисок и пшена

Опубликована: Сегодня 09:39





На минувшей неделе на 0,9% подорожали шлифованный рис, сосиски, сардельки, пшено. Кроме того, незначительно, на 0,1 — 0,6% подорожали печенье, жирный творог, водку, мороженую неразделанную рыбу, мясо кур, молоко, вареную колбасу, свежие огурцы, пшеничную муку. Это следует из опубликованного Удмуртстатом мониторинга цен на продовольственные и непродовольственные товар за период с 7 по 14 августа.

Из непродовольственных товаров, включённых в мониторинг, незначительно подорожало хозяйственное мыло, отечественные сигареты с фильтром.

Вместе с тем снизились средние цены на свежий картофель, капусту, свежие помидоры, морковь, репчатый лук, куриные яйца, сливочное масло, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, сахарный песок, гречку, говядину и свинину (кроме бескостного мяса), сметану, полукопченую колбасу, мясные консервы.

Также подешевели цветные телевизоры и стиральный порошок.