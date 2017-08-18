Концерн "Калашников" производит китайский электромотоцикл под маркой "Иж"

Опубликована: 17 Августа 2017 г. 10:14





«Калашников» представил в Москве электромотоциклы, предназначенные для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции. Столичные стражи порядка начнут тестировать их уже в конце августа.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН заявил, что электробайки представляют собой клон одной из китайских моделей: «Как мне известно от специалистов, это – совершеннейший клон какой-то китайской модели. Покупаются всякие комплекты и собирают их под своим брендом. Что это за модель, и насколько она себя зарекомендовала, я не знаю. Но если это китайская модель под российским брендом, то могу отметить, что в Китае сейчас хорошо развито производство двухколёсного электротранспорта.»

Эксперт напомнил, что в китайских городах вообще запрещено использование обычных мотороллеров, скутеров и мотоциклов:«Там только электрические, поэтому, если под нашим брендом какая-то хорошая китайская модель, то почему бы и нет. Но я не стал бы говорить о том, что всех в один день пересадят. Скорее всего, это будет эксперимент, который покажет, насколько хорошо или нехорошо всё пойдёт. Сначала будет несколько машин. Но это такая хорошая тенденция - переходить на электротранспорт.»

На официальной странице концерна «Калашников» в Facebook отмечается, что широкой аудитории электромотоциклы будут представлены на форуме «Армия-2017». О мотоцикле известно, что запас хода без подзарядки составит до 150 километров, а максимальная мощность электромотора — 15 кВт.

