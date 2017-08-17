Геморрагическая лихорадка

Опубликована: Сегодня 10:54

У 11 жителей Завьяловского района республики Удмуртия, которые владеют участками в ТСН «Малиновка», была диагностирована геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

В Роспотребнадзоре сообщают, что во время эпидемиологического расследования были выявлены нарушения требований санитарного законодательства, которые относятся к содержанию территории и барьера, вывозу отходов, мусора, проведению дератизационных обработок.

Руководству ТСН «Малиновка» передали предписание об устранении нарушений, отметили в ведомстве.



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