Опубликована: Сегодня 10:54





У 11 жителей Завьяловского района республики Удмуртия, которые владеют участками в ТСН «Малиновка», была диагностирована геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

В Роспотребнадзоре сообщают, что во время эпидемиологического расследования были выявлены нарушения требований санитарного законодательства, которые относятся к содержанию территории и барьера, вывозу отходов, мусора, проведению дератизационных обработок.

Руководству ТСН «Малиновка» передали предписание об устранении нарушений, отметили в ведомстве.