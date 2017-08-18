Руководитель Следственного комитета Владимир Никешкин поразил Лос-Анжелес спортивной формой Опубликована: Сегодня 11:31

Представители «Динамо» Удмуртии завоевали 18 медалей на XVII Всемирных играх полицейских и пожарных, сообщили в пресс-службе республиканской организации.



Соревнования проходили в Лос-Анджелесе с 6 по 16 августа. Всего в играх приняло участие более 8 тыс. сотрудников органов безопасности и правопорядка из 70 стран всех континентов. В течение 10 дней были разыграны медали в 65 видах спорта. В делегацию России вошли 256 членов общества «Динамо», в том числе и 9 представителей из Удмуртии, представляющих региональное министерство внутренних дел и управление СКР по Удмуртии, а также пенсионеров правоохранительных органов.



В результате многодневных баталий, наши спортсмены привнесли в копилку сборной России 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медалей. Традиционно в данном форуме принимали участие сильнейшие атлеты своих стран, победители и призёры мировых первенств и международных стартов. Важной особенностью этого первенства является то, что соревнования проходят в различных возрастных группах.



Сотрудник УМВД России по Ижевску Елена Егорова в легкой атлетике завоевала 1 место в полумарафоне и 2 серебряных награды на дистанциях 800 и 5000 метров. Руководитель СУ СКР по Удмуртии Владимир Никешкин в соревнованиях по легкой атлетике завоевал две серебряные награды на дистанциях 800 и 1500 метров.



Удачно выступили пловцы: Алексей Заметаев выиграл две золотые награды на дистанциях 100 метров брассом и 200 метров комплексным плаванием. Еще одну награду в плавании принес начальник полиции МВД по Удмуртии Олег Мальцев, заняв третье место на дистанции 100 метров баттерфляем. В составе объединённой сборной, вместе с динамовцами из Санкт-Петербурга спортсмены заняли 3 место в эстафете на 200 метров комплексным плаванием.



Две награды высшей пробы добавили в копилку сборной боксеры Евгений Кочуров (весовая категория 71 кг.) и Сергей Фоменко (весовая категория 75 кг.).



Победу одержал и один их лучших дзюдоистов Республики Роман Горшенин. В соревнованиях по грэпплингу Горшенин занял второе место.



Врио председателя Удмуртской организации «Динамо» Алексей Киселев в паре со своим коллегой из Смоленской организации «Динамо» Сергеем Семёновым, заняли 2 вторых места в соревнованиях по пляжному волейболу и его зальной версии 2 на 2, уступив в финалах в равной борьбе бразильским полицейским. В составе «Динамо» России Владимир Никешкин также добавил в копилку сборной золотую медаль в волейболе 4 на 4. В классическом волейболе у сборной «Динамо» Москва, за которую выступал Киселёв Алексей, бронзовая медаль. Соревнования проходили в Лос-Анджелесе с 6 по 16 августа. Всего в играх приняло участие более 8 тыс. сотрудников органов безопасности и правопорядка из 70 стран всех континентов. В течение 10 дней были разыграны медали в 65 видах спорта. В делегацию России вошли 256 членов общества «Динамо», в том числе и 9 представителей из Удмуртии, представляющих региональное министерство внутренних дел и управление СКР по Удмуртии, а также пенсионеров правоохранительных органов.В результате многодневных баталий, наши спортсмены привнесли в копилку сборной России 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медалей. Традиционно в данном форуме принимали участие сильнейшие атлеты своих стран, победители и призёры мировых первенств и международных стартов. Важной особенностью этого первенства является то, что соревнования проходят в различных возрастных группах.Сотрудник УМВД России по Ижевску Елена Егорова в легкой атлетике завоевала 1 место в полумарафоне и 2 серебряных награды на дистанциях 800 и 5000 метров. Руководитель СУ СКР по Удмуртии Владимир Никешкин в соревнованиях по легкой атлетике завоевал две серебряные награды на дистанциях 800 и 1500 метров.Удачно выступили пловцы: Алексей Заметаев выиграл две золотые награды на дистанциях 100 метров брассом и 200 метров комплексным плаванием. Еще одну награду в плавании принес начальник полиции МВД по Удмуртии Олег Мальцев, заняв третье место на дистанции 100 метров баттерфляем. В составе объединённой сборной, вместе с динамовцами из Санкт-Петербурга спортсмены заняли 3 место в эстафете на 200 метров комплексным плаванием.Две награды высшей пробы добавили в копилку сборной боксеры Евгений Кочуров (весовая категория 71 кг.) и Сергей Фоменко (весовая категория 75 кг.).Победу одержал и один их лучших дзюдоистов Республики Роман Горшенин. В соревнованиях по грэпплингу Горшенин занял второе место.Врио председателя Удмуртской организации «Динамо» Алексей Киселев в паре со своим коллегой из Смоленской организации «Динамо» Сергеем Семёновым, заняли 2 вторых места в соревнованиях по пляжному волейболу и его зальной версии 2 на 2, уступив в финалах в равной борьбе бразильским полицейским. В составе «Динамо» России Владимир Никешкин также добавил в копилку сборной золотую медаль в волейболе 4 на 4. В классическом волейболе у сборной «Динамо» Москва, за которую выступал Киселёв Алексей, бронзовая медаль.

Теги религия дороги алкоголь армия здоровье убийство рейтинг торговля кино Малая Пурга праздник медицина пристав Ижавто Александр Волков образование пожар Интернет транспорт туризм ИжГТУ прокуратура МВД МЧС Ижевск видео телевидение погода природа оружие школа конкурс депутат свадьба Голливуд Госсовет УР музыка молодежь СКП лес ветеран ЖКХ творчество занятость финансы ГЖД суд наркотики Сарапул строительство зоопарк Глазов бизнес терроризм инвалид банк физкультура Завьялово промышленность Ува вода технологии выставка Воткинск животные фестиваль мода траур спортсмен звезда Москва хоккей полиция розыск ремонт футбол Игра Новый год/Рождество самолет семья преступление Владимир Путин безопасность Можга Россия Удмуртия бюджет дети пенсия выборы ДТП правительство Украина долг СМИ штраф ГИБДД Балезино США Дмитрий Медведев

