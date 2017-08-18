Из пушки по птицам стреляли пьяные военные Украины на территории недалеко от Луганска

Опубликована: Сегодня 12:09

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что военные Украины в районе населенного пункта Золотое открыли беспорядочный огонь из зенитных орудий по пролетавшим мимо птицам.

По словам представителя Марочко, солдаты 109 батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ были пьяны. Он также отметил, что таким забавам украинские вояки предаются регулярно, пишет Life.

Ранее сообщалось, что пьяный солдат ВСУ съел таблетку и вонзил медсестре нож в шею.


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