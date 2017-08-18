В Ижевске сотрудницы микрофинансовой организации украли из кассы около 300 тысяч рублей

Опубликована: 17 Августа 2017 г. 12:46





С марта по октябрь 2016 года 25-летняя и 30-летняя обвиняемые, во время работы в одной из микрофинасовых организаций Ижевска оформили несколько фиктивных договоров займа. Женщин обвинили по части 3 статьи 160 УК России РФ («Присвоение и растрата имущества, вверенного виновному»).Они признали вину в совершенных преступлениях. Следственный комитет России по Удмуртии сообщил, что суд назначил женщинам наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.