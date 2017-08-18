Назначен новый и.о. председателя правительства Удмуртии

Опубликована: Сегодня 13:26

И.о. председателя правительства Удмуртии назначили и.о. зампреда регионального кабмина Ярослава Семенова. 

На сайте главы и правительства республики выложено распоряжение в котором говорится: «Возложить исполнение обязанностей Председателя Правительства Удмуртской Республики на исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Семенова Ярослава Владимировича на период отпуска исполняющего обязанности Председателя Правительства Удмуртской Республики Савельева Виктора Алексеевича с 17 августа по 10 сентября 2017 года.»

Напомним, что именно 10 сентября пройдут выборы Главы (внеочередные) и Госсовета Удмуртии. 

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов ранее сообщил, что Савельев покинет свой пост после отпуска, а исполнять его обязанности будет сам руководитель республики. Сейчас Виктор Савельев находится на больничном и в отпуске, но после 10 сентября уже не вернётся к работе. 

Семенов Ярослав Владимирович родился 9 июля 1978 года в городе Москве. Образование высшее. Окончил Московский университет МВД России по специальности «Юриспруденция».

1996-2000 гг. – служба в Вооруженных Силах Российской Федерации;

2000-2006 гг. – проходил службу в органах внутренних дел Российской Федерации;

2006-2010 гг. – главный юрисконсульт Телерадиовещательной компании «РТВ-Подмосковье»;

2010-2012 гг. – начальник юридического отдела в ЗАО «Монолит-ФундаментСтрой»;

2012-2013 гг. – главный юрисконсульт ООО «РАСЭН СТРОЙ»;

2013-2015 гг. – начальник юридического отдела в ООО «ПрогрессСтройИнжиниринг»;

2015-2016 гг. – начальник правового отдела, заместитель руководителя аппарата Общественной палаты Российской Федерации;

2016-2017 гг. – руководитель аппарата Общественной палаты Российской Федерации.

С мая 2017 г. – внештатный советник врио главы Удмуртии.

С 9 августа 2017 г – и.о. заместителя председателя правительства Удмуртии по вопросам промышленности, транспорта, экологии и топливно-энергетического комплекса.


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