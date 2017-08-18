Дело семьи сутенеров передано в суд в Ижевске

Опубликована: 17 Августа 2017 г. 16:22

Три года лишения свободы  за организацию занятия проституцией грозит семейной паре из Ижевска

Нелегальный бизнес семья создала несмотря на то, что супруг уже находился в колонии и отбывал наказание за убийство. На свободе бизнесом занялась его жена: она находила девушек, причём выбирала совсем юных, из сельской местности, из многодетных и малообеспеченных семей, снимала им жильё и следила, чтобы те исправно выполняли свою работу. Половину выручки забирала себе. Девушек, решивших уйти, супруги шантажировали, угрожали насилием и дурной славой.

Обвиняемые свою вину признали, раскаялись и начали сотрудничество со следствием. Дело передано в суд. Мужчине, добавят новый срок, женщине грозит до трёх лет лишения свободы.

Всего по статистике полиции в 2017 году в Удмуртии расследуется 19 преступлений, связанных с проституцией. Задержано 20 человек.



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