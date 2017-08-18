В документы граждан России вмонтируют микрочип с биометрическими данными

Опубликована: 17 Августа 2017 г. 15:31





Паспорта и водительские удостоверения россиян планируют оснастить микрочипом с биометрическими данными и электронной подписью владельца.

Документы с микросхемами могут быть использованы для удалённой идентификации владельца. Они позволят человеку подтверждать свою личность при оказании, например, финансовых услуг.

Разработка таких документов ведётся в России с 2015 года, пишет «Интерфакс», ссылаясь на на генерального директора «Гознака» Аркадия Трачука. Однако, когда закончится разработка и появятся новые документы, пока не сообщается.