В документы граждан России вмонтируют микрочип с биометрическими данными

Опубликована: 17 Августа 2017 г. 15:31

Паспорта и водительские удостоверения россиян планируют оснастить микрочипом с биометрическими данными и электронной подписью владельца.

Документы с микросхемами могут быть использованы для удалённой идентификации владельца. Они позволят человеку подтверждать свою личность при оказании, например, финансовых услуг.

Разработка таких документов ведётся в России с 2015 года, пишет «Интерфакс», ссылаясь на на генерального директора «Гознака» Аркадия Трачука. Однако, когда закончится разработка и появятся новые документы, пока не сообщается.



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