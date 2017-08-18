150 миллионов рублей выделило правительство России на достройку Республиканского реабилитационного центра

Опубликована: Сегодня 16:38

Удмуртская Республика получит  субсидию из федерального бюджета в размере 150 миллионов рублей на завершение строительства Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев сообщил на заседании кабмина сегодня, 17 августа. Временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов отреагировал на эту новость: «Реабилитационный центр – один из объектов незавершённого строительства в нашей республике. Для нас было делом принципа довести его до конца.  Благодаря помощи федерального центра мы сможем не только обеспечить качественной социальной реабилитацией детей и подростков с ограниченными возможностями, но и поможем их семьям в реабилитации. Это совместный проект с ОАО «Белкамнефть», и я благодарен Михаилу Сафарбековичу Гуцериеву за то, что, несмотря на долгострой, компания всегда поддерживала его. Спасибо Максиму Анатольевичу Топилину (министр труда и социальной защиты Российской Федерации – прим. пресс-службы) за огромную поддержку в завершении строительства Центра. Уверен, что в этом году мы достойно закончим проект.»

Строить центр начали еще в 2014 году. Планируемый охват реабилитационными услугами – 1600 детей в год, вместимость 155 человек. В новом Центре планируется открыть отделение диагностики и разработки индивидуального плана социальной реабилитации, стационар, отделение социально-медицинской реабилитации, отделение психолого-педагогической помощи, отделение социальной адаптации и профессиональной ориентации, организационно-методическое отделение.


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