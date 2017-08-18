Украина получила гранатометы типа РПГ-7 производства США

Опубликована: 17 Августа 2017 г. 17:02

США уже начали поставку оружия Украине, сообщает сайт SF. Документы подтверждают, что штаты уже отправили гранатометы.

Контракт на поставку 100 гранатометов PSRL-1 стоимостью 554 575 долларов США был заключен 11 ноября 2016 года. Поставку планировали на 8 апреля 2017 года.  SF получила информацию с фотографиями контракта между украинской государственной компанией <<Спецтехноэкспорт>> и американской компанией AirTronic USA о поставке летального оружия в Украину.

PSRL-1 представляет собой модернизацию советского ручного гранатомета РПГ-7. AirTronic USA запустила серийное производство этого оружия в 2016 года в двух модификациях: PSRL-1 и GS 777.
Использование новых материалов позволило уменьшить массу, увеличивая простоту использования.

Гранатомет AirTronic USA использует гранаты RPG-7, но компания разрабатывает новые боеприпасы. Например, управляемые гранаты, которые могут увеличить эффективную дальность до 2000 м.

Источник сообщает, что поставка была пока единичным случаем и гранатометы были доставлены в Национальную гвардию Украины, в том числе в полк "Азов". Но контракт нарушают закон США, поскольку правовые органы США еще не одобрили поставки летального оружия в Украину.

Некоторые эксперты предполагают, что эта поставка - саботаж, направленной на подрыв имиджа президента США Дональда Трампа. Кроме того, есть вероятность, что этот акт также должен разрушить доверие между администрацией Трампа и Москвы.
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