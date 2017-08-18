Украина получила гранатометы типа РПГ-7 производства США

Опубликована: 17 Августа 2017 г. 17:02





Контракт на поставку 100 гранатометов PSRL-1 стоимостью 554 575 долларов США был заключен 11 ноября 2016 года. Поставку планировали на 8 апреля 2017 года. SF получила информацию с фотографиями контракта между украинской государственной компанией <<Спецтехноэкспорт>> и американской компанией AirTronic USA о поставке летального оружия в Украину.PSRL-1 представляет собой модернизацию советского ручного гранатомета РПГ-7. AirTronic USA запустила серийное производство этого оружия в 2016 года в двух модификациях: PSRL-1 и GS 777.Использование новых материалов позволило уменьшить массу, увеличивая простоту использования.Гранатомет AirTronic USA использует гранаты RPG-7, но компания разрабатывает новые боеприпасы. Например, управляемые гранаты, которые могут увеличить эффективную дальность до 2000 м.Источник сообщает, что поставка была пока единичным случаем и гранатометы были доставлены в Национальную гвардию Украины, в том числе в полк "Азов". Но контракт нарушают закон США, поскольку правовые органы США еще не одобрили поставки летального оружия в Украину.Некоторые эксперты предполагают, что эта поставка - саботаж, направленной на подрыв имиджа президента США Дональда Трампа. Кроме того, есть вероятность, что этот акт также должен разрушить доверие между администрацией Трампа и Москвы.