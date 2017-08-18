Половина годового запаса вакцины от гриппа уже поставлена в Удмуртию

Опубликована: 17 Августа 2017 г. 17:50





603 тысячи доз против гриппа поступят в республику за счет федерального бюджета. Медики планируют привить против гриппа не менее 40% от совокупного населения Удмуртии.

В республику уже поступили 50 процентов от годовой нормы вакцины против гриппа взрослых из «групп риска» – «Совигрипп». Иммунизация «групп риска» началась по месту медицинского обслуживания, сообщает Минздрав региона.

Ожидается поступление вакцины для детей и беременных женщин. Всего от гриппа будет привито 250 тысяч детей, 347 тысяч взрослого населения из «групп риска», и 3 тыс. беременных женщин.

В группы риска взрослого населения входят: медицинские работники, работники образования, лица с хроническими патологиями, студенты, работники общественного транспорта, работники сферы обслуживания, работники торговли и пищевых объектов, работники коммунальной сферы, взрослые 60 лет и старше, лица призывного возраста.