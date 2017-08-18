Капибара по-удмуртски теперь просто "Валера" сообщает зоопарк Ижевска

Опубликована: Сегодня 09:30





Посетители зоопарка Удмуртии могут познакомиться с крупнейшим грызуном мира.Самец капибары, как рассказала ИА «Удмуртия» заведующая отделом домашних животных зоопарка Удмуртии Татьяна Садовникова, пока ведет себя очень осторожно: «Кто-то из сотрудников назвал его как-то Валерой, и это уже пошло дальше. Валера вообще в принципе пугливое животное. Он очень любит огурцы, кашки, например, гороховую, любит яблоки. Но вот очень пугливый пока. Сотрудники работают над этим, приучают к рукам.» По словам Татьяны Садовниковой, капибары — дружелюбные, общительные животные, которые легко поддаются дрессировке. Так как родиной этих зверей является Центральная и Южная Америка, то для комфортной жизни им необходимо тепло.Сейчас Валере 3,5 месяца. А когда вырастет, то будет весить до 60 кг и в холке может достичь одного метра. Сейчас Валера живет в вольере на улице, но с наступлением холодов его переведут в закрытое помещение, и посетители смогут увидеть его только следующим летом.