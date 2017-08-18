В Удмуртии широко отметят День флага России

Опубликована: Сегодня 10:27

Фото сайта ombudsmanbiz18.ru

В Удмуртии 22 августа отпразднуют День флага России. Всего в сельских районах и городах пройдет более 530 различных событий, ожидаемое количество участников – более 10 000 человек, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Это будут квесты, викторины, акции по раздаче лент с триколором. Кроме того, в библиотеках и сельских клубах запланированы просветительские мероприятия, выставки, кинопоказы и тематические экскурсии. На площадках праздника запланированы выступления творческих коллективов, народных и самодеятельных ансамблей.

Удмуртская организация Российского Союза Молодежи проводит акцию «Я люблю мою Россию» -  конкурсы рисунков на асфальте, посвященные Дню Российского флага.

В Ижевске на набережной с 17.30 до 20.30 ч. на набережной Ижевского пруда праздничное шествие, концерт, любительский забег по набережной, будут работать интерактивные площадки.



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