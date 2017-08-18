Серебряного призера чемпионата мира по ходьбе Сергея Широбокова встречают в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 10:05





Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне Сергей Широбоков сегодня вернётся в Удмуртию. Торжественная встреча спортсмена будет организована в Ижевском аэропорту. Встречать Широбокова приедет и большая делегация из родного для спортсмена Шарканского района.

Широбоков завоевал серебряную медаль чемпионата мира в ходьбе на 20 километров. Ранее Александр Бречалов поручил организовать торжественную встречу спортсмена, а также разместить информацию о победе Сергея Широбокова на билбордах.

Сергей Широбоков родился в деревне Малая Ита Шарканского района. Сейчас спортсмен планирует отдохнуть в родной деревне после напряжённого сезона.