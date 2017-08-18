Деревянной ножкой стола убил троих житель Воткинска

Опубликована: Сегодня 11:12

37-летнего жителя Воткинска обвиняют в том, что он при помощи деревянной ножки от стула убил сразу троих своих знакомых.

Пресс-служба СУ СК России по Удмуртии сообщает, что он приехал в город, чтобы заработать деньги. Найдя друзей на свалке, он даже жил у одного из них. В апреле 2017 года во время одной из пьянок друзья поссорились и подозреваемый схватив ножку от деревянного стула избил ею своих товарищей. В результате, каждый из троих знакомых скончался в разное время: первый в тот же день, второй - спустя три дня, третий - через две недели.

Дело передано в суд с обвинением по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч 4. ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть». 


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