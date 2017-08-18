Билеты на игры хоккейного клуба Ижсталь будут варьироваться от 150 до 400 рублей

Опубликована: Сегодня 11:55





Стали известны цены на билеты на домашние матчи хоккейной команды «Ижсталь» Чемпионала Высшей хоккейной лиги, которые пройдут в Ледовом Дворце. Сезон начнется 9 сентября, «сталевары» встретятся с командой «Дизель».

В пресс-службе хоккейного клуба сообщают, что стоимость билетов будет варьироваться от 150 до 400 рублей. Кроме того есть возможность приобрести абонемент, который позволит сэкономить 10 на стоимости билетов. Цена абонемента складывается из цены на место, помноженное на количество домашних матчей в сезоне и за вычетом 10-процентной скидки.

Цены на билеты в этом сезоне таковы:

- секторы № 2,4, 8, 10 - 250 руб.

- секторы № 1,5,6,7,11 - 150 руб.

- сектор № 5 для пенсионеров при наличии пенсионного удостоверения (50 билетов) - 50 руб.

- сектор № 9 (ряд 1) - 200 руб.

- сектор № 9 - 400 руб.